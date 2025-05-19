"Путин его просто размажет": Бывший премьер-министр России дал Зеленскому ценный совет

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным невыгодна главе киевского режима, поскольку Путин имеет преимущество и может психологически подавить Зеленского.
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