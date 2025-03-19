Броневик-памятник «Кубус»

БА «Кубус» перед зданием музея Войска Польского. Позади наш бомбардировщик ПЕ-2 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников,Евангелие от Матфея, 23: 29 История оружия.
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