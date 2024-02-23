Праздник сегодня, 23 февраля: традиции, молитвы и приметы Елена Галицкая23 февраля — день, на который приходится не только празднование двух религиозных событий, но и соблюдение множества традиций и обрядов.
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