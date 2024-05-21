Россиян предупредили, кому стоит быть осторожней с черным чаем

В Международный день чая главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, кому стоит ограничить употребление этого популярного напитка.
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