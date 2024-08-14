Стражи беспорядка: полиция Новой Зеландии бездействует при нападках на посольство РФ

Около российского представительства в Новой Зеландии продолжают проводиться акции протеста. Всё это происходит при неадекватной реакции местной полиции: правоохранители не уделяют достаточно внимания безопасности дипмиссии и ее сотрудников.
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