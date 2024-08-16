Школа № 216 открыла 13 первых классов для новых учеников

В преддверии нового учебного года школа № 216 открыла свои двери для 13 классов первого курса. Это решение стало неожиданным, учитывая, что недавно образовательное учреждение объявило о прекращении приема детей в первый класс.
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