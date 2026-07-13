Кейт Миддлтон завершила «Уимблдон-2026» в эффектном образе цвета травы

Финальный день Уимблдона-2026 стал ещё одним поводом для модного триумфа Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская, которая является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, появилась на мужском финале вместе с принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.