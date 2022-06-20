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США перешли черту на Украине, — NYT

США перешли черту на Украине, — NYT

Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты в New York Times.

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