Дегтярёв: в лёгкой атлетике негатив к России — это личное, англичанин гадит

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о жёсткой позиции Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) по вопросу допуска российских спортсменов из-за главы организации Себастьяна Коу.
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