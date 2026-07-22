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Дегтярёв: в лёгкой атлетике негатив к России — это личное, англичанин гадит

Дегтярёв: в лёгкой атлетике негатив к России — это личное, англичанин гадит

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о жёсткой позиции Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) по вопросу допуска российских спортсменов из-за главы организации Себастьяна Коу.

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