🇲🇽🇺🇸 Трамп признал картели террористическими организациями: будет ли вторжение? Одним из первых указов Трамп присвоил мексиканским наркокартелям статус террористических организаций.
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🇲🇽🇺🇸 Трамп признал картели террористическими организациями: будет ли вторжение? Одним из первых указов Трамп присвоил мексиканским наркокартелям статус террористических организаций.
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