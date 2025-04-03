В Иркутской области открыто голосование для конкурса «Гордость земли»

На сайте земляиркутская.рф до 20 апреля проходит онлайн-голосование за участников конкурса «Гордость земли Иркутской», инициированного губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым для поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие региона.
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