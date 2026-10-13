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На юге России объявили сигнал "Внимание всем", беспилотники атакуют промзону

На юге России объявили сигнал "Внимание всем", беспилотники атакуют промзону

В Краснодаре объявили сигнал "Внимание всем" на фоне отражения атаки БПЛА. Городская администрация призвала жителей и гостей сохранять спокойствие и укрыться в помещениях без окон, сказано в сообщении.

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