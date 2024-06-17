Кулеба допустил присутствие России на второй конференции по Украине

Для завершения конфликта на Украине мирным путем к переговорам должна быть приглашена Россия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова цитирует Telegram-канал издания «Страна.
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