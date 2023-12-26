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Закон, порядок, государство

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории города на Неве, а также в Рязанской и Московской областях задержаны шестеро подозреваемых в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров.

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