В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории города на Неве, а также в Рязанской и Московской областях задержаны шестеро подозреваемых в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров.
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