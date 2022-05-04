Позволит ли Дзюбе его эго смириться со статусом игрока запаса «Зенита»?

Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что в РПЛ нападающий «Зенита» Артем Дзюба может и до 40 лет выходить на поле, играя на приличном уровне.
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