Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД России резко сменил принципы общения с западом

МИД России резко сменил принципы общения с западом

Ну вот, кажется, мы дождались перемен и на дипломатическом фронте.

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Комментарии
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Галина Чужая
Наконец-то  наши перестали говорить  дипломатически витиевато, а прямо в лоб  - что нам нет дела до ваших хотелок, у нас есть свои задачи и они будут выполнены без оглядок на ваши хотелки.
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16 час.
BV
Boris Voronin
О гейропейских и вообще англосаксонских политиках С.В. ведь давно сказал: &quot;...Дебилялы бля...!!! Честно и добавить то СОВСЕМ НЕЧЕГО!!!...
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5 час.
М
Мария
Давно пора их привести в чувство! Совсем обнаглели!
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