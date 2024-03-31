Ну вот, кажется, мы дождались перемен и на дипломатическом фронте.
МИД России резко сменил принципы общения с западом
Комментарии
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Галина Чужая
Наконец-то наши перестали говорить дипломатически витиевато, а прямо в лоб - что нам нет дела до ваших хотелок, у нас есть свои задачи и они будут выполнены без оглядок на ваши хотелки.
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16 час.
BV
Boris Voronin
О гейропейских и вообще англосаксонских политиках С.В. ведь давно сказал: "...Дебилялы бля...!!! Честно и добавить то СОВСЕМ НЕЧЕГО!!!...
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5 час.
М
Мария
Давно пора их привести в чувство! Совсем обнаглели!
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2 час.
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