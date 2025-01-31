Blizzard признали ошибку и возвращает деньги за скин Cyber DJ Lucio в Overwatch 2 Blizzard призн...

Blizzard признали ошибку и возвращает деньги за скин Cyber DJ Lucio в Overwatch 2Blizzard признала ошибку, из-за которой Cyber DJ Lucio продавался в магазине перед тем, как стать бесплатной наградой за Twitch Drops, и уже начала возвраты средств игрокам.