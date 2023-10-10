На вокзале Брянск I начали строить павильон для досмотра пассажиров

Павильон будет оснащен интроскопами и рентгенотелевизионным оборудованием. Для создания комфортных условий для пассажиров в осенне-зимний период в помещении будет установлена тепловая завеса, а также инфракрасный обогреватель, - рассказали в инфор .
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