В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света из-за снегопада

Глава администрации Азовского района Александр Палатный сообщил в своем Telegram-канале, что в районе около 30 тысяч жителей остались без электричества из-за снегопада, который оборвал линии электропередач.
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