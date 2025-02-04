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В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света из-за снегопада

В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света из-за снегопада

Глава администрации Азовского района Александр Палатный сообщил в своем Telegram-канале, что в районе около 30 тысяч жителей остались без электричества из-за снегопада, который оборвал линии электропередач.

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