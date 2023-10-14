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Google, это вообще законно? Компания запретила пользователям Pixel 8 и Pixel 8 Pro устанавливать популярные бенчмарке

Google, это вообще законно? Компания запретила пользователям Pixel 8 и Pixel 8 Pro устанавливать популярные бенчмарке

Google предприняла довольно неожиданный шаг для того, чтобы пользователи новейших Pixel 8 и Pixel 8 Pro не разочаровывались в производительности своих смартфонов: компания попросту запретила устанавливать на свои новые флагманы популярные бенчмарки вроде Geekbench и 3DMark.

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