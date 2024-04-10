Мы сильные духом.

Такое название носил творческий конкурс, прошедший 20-27 марта в районном Центре культуры. В мероприятии, организатором которого выступил сектор культуры райисполкома, приняли участие члены районной организации ОО ´БелОИ´.
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