«Ман Сити» хочет 50-60 млн евро за Жезуса, «Арсенал» готовит первое предложение

«Манчестер Сити» назвал цену Габриэла Жезуса. «Горожане» хотели бы получить за 25-летнего бразильца 50-60 млн евро, даже если его контракт, рассчитанный до лета 2023 года, не будет продлен.

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