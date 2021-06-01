Си Цзиньпин поздравил детей Китая с наступающим праздником

Пекин, 31 мая /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и глава Центрального военного совета Си Цзиньпин адресовал детям страны праздничные поздравления в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня.