Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Си Цзиньпин поздравил детей Китая с наступающим праздником

Пекин, 31 мая /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и глава Центрального военного совета Си Цзиньпин адресовал детям страны праздничные поздравления в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня.

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