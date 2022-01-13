Газета Труд

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Так почему же уволен Виктор Гончаренко?

Так почему же уволен Виктор Гончаренко?

Первая в наступившем году тренерская отставка в РПЛ произошла там и тогда, где ее меньше всего ждали: «Краснодар» расстался с Виктором Гончаренко утром 5 января, всего за неделю до начала тренировочных сборов перед возобновлением чемпионата страны.

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