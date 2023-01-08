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Джокович выиграл 92-й титул и сравнялся с Надалем на четвертом месте в истории

Пятая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом турнира в Аделаиде, обыграв в финале Себастьяна Корду – 6:7(8), 7:6(3), 6:4.

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