Какой сегодня день: 20 апреля

Сегодня, 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. День посвящён, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей.
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