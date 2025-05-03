Специалисты службы горючего подразделений материально-технического обеспечения группировки войск «Север» продолжают бесперебойно обеспечивать подразделения горюче-смазочными материалами

Военнослужащие службы ГСМ ежедневно обеспечивают непрерывную подачу топлива для боевой техники. Реалии современных боевых действий, которые возникли во время проведения СВО, требует максимальной скорости и мобильности при выполнении боевых задач.
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