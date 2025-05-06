Кавалер двух орденов Красной Звезды Семен Зеленский, дед президента Украины Владимира Зеленского, принимал участие в освобождении Украинской ССР и Европы от фашистов, заявил […] The post Зеленского упрекнули в предательстве идеалов своего деда first appeared on LentaMsk.
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