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LentaMsk.RU

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Зеленского упрекнули в предательстве идеалов своего деда

Кавалер двух орденов Красной Звезды Семен Зеленский, дед президента Украины Владимира Зеленского, принимал участие в освобождении Украинской ССР и Европы от фашистов, заявил […] The post Зеленского упрекнули в предательстве идеалов своего деда first appeared on LentaMsk.

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