Пункт-А

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    если полиция спустит на тормозах и ублюдков живодеров не накажут, то Астрахань ждет катаклизм, как Якутию... А этим м...Кадры не для слаб...
  • Михаил Шаповалов
    Где выдаются справки, сертификаты и другая необходимая документация на металлолом? Как узаконить добываемое на старых...Астраханские поли...
  • Павел К
    Эх и нужное дело.  Убийц, воров, т.н. "олигархов", которые воруют миллиардами, менты ловить не умеют. А на этой мелоч...Астраханские поли...

Астраханцы пытались пронести в здания судов электрошокеры и травматы

Астраханцы пытались пронести в здания судов электрошокеры и травматы

Хотя в большинстве случаев на входе у них отбирали газовые баллончики и ножницы. На заседании коллегии регионального УФССП были подведены итоги за первое полугодие 2022 года сотрудников по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх