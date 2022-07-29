Астраханцы пытались пронести в здания судов электрошокеры и травматы

Хотя в большинстве случаев на входе у них отбирали газовые баллончики и ножницы. На заседании коллегии регионального УФССП были подведены итоги за первое полугодие 2022 года сотрудников по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Хотя в большинстве случаев на входе у них отбирали газовые баллончики и ножницы. На заседании коллегии регионального УФССП были подведены итоги за первое полугодие 2022 года сотрудников по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
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