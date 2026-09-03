Страна и люди
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Страна и люди

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Лавров: принципы признания независимости Украины выкинуты на помойку

Лавров: принципы признания независимости Украины выкинуты на помойку

Все принципы, на основе которых независимость Украины была признана, давно выкинуты на помойку. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал на полях ВЭФ-2026.

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