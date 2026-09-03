Лавров: принципы признания независимости Украины выкинуты на помойку

Все принципы, на основе которых независимость Украины была признана, давно выкинуты на помойку. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал на полях ВЭФ-2026.
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