Ким Чен Ын в начале 2023 года направил Владимиру Путину и Си Цзиньпину новогодние поздравления

В начале 2023 года глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил новогодние открытки председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.
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