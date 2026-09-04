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Мировое обозрение

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Сухогруз с ценным военным грузом зашёл в украинский порт и сгорел

Сухогруз с ценным военным грузом зашёл в украинский порт и сгорел

Ночью 4 сентября российские войска нанесли серию ударов по объектам логистики и энергетической инфраструктуры Украины, ключевой целью которых стал порт Южный в Одесской области.

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