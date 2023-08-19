Военное обозрение

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«Боеприпасы идут с заводов прямо на фронт»: в западной прессе изучили российские военные поставки

«Боеприпасы идут с заводов прямо на фронт»: в западной прессе изучили российские военные поставки

Украинскими военными в июне был обнаружен неразорвавшийся реактивный снаряд, запущенный РСЗО «Торнадо-С».

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