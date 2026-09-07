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Миллиардер Крис Рокос решил покинуть Великобританию

Основатель хедж-фонда Rokos Capital Management Крис Рокос собирается покинуть Великобританию и стать резидентом Греции, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

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