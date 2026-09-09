Поскребли по сусекам: Европа потратила десять миллиардов евро для нужд ВСУ

Все, что остается западным союзникам, — изымать еще деньги из собственных госбюджетов. Вопрос, сколько именно не хватает Киеву, уже не стоит.
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