Такой увидели ´Белшину´ участники международного пленэра.

Мы обещали - мы сдержали слово. ´Шинник´ поручился организовать для наших читателей экскурсию на выставку картин, написанных с натуры на ´Белшине´, и сегодня приглашаем вас на открытие!В рамках пленэра ´Образ Родины в изобразительном искусстве´ наше предприятие посетили художник из подмосковного Пушкино Николай Базунов и сотрудник Могилевского обла .