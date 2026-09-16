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Президент АвтоВАЗа Соколов: производство Lada Azimut начнут в сентябре

Президент АвтоВАЗа Соколов: производство Lada Azimut начнут в сентябре

Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut стартует в сентябре 2026 года. Об этом сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью программе «Картина мира» на телеканале «Культура» .

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