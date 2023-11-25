Шоумен Максим Галкин* с детьми снялся в рекламе службы доставки

После переезда в Израиль, супруги Пугачева и Галкин* столкнулись с финансовыми проблемами. Несмотря на выступления и заработанные средства, им все равно не хватало денег, чтобы поддерживать свой обычный образ жизни.
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