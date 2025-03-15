Марат Гатин назначен помощником Раиса РТ

Марат Гатин Фото предоставлено Маратом Гатиным Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил бывшего руководителя Русского дома в Каире Марата Гатина своим помощником, который будет курировать вопросы работы Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».
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