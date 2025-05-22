Алаудинов: заградотряды убивают военных ВСУ, вернувшихся из плена

Заградительные отряды Вооруженных сил (ВСУ) убивают украинских военных, возвращающихся из плена. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" МО России генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
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