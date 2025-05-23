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Петербургский дневник

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Между Москвой и Петербургом начнут курсировать новые пассажирские вагоны

Между Москвой и Петербургом начнут курсировать новые пассажирские вагоны

С более длинными полками Глава РЖД Олег Белозеров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, что уже осенью между Москвой и Петербургом начнут курсировать новые пассажирские вагоны с более длинными полками, сообщили сегодня в пресс-службе правительства России.

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