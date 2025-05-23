С более длинными полками Глава РЖД Олег Белозеров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, что уже осенью между Москвой и Петербургом начнут курсировать новые пассажирские вагоны с более длинными полками, сообщили сегодня в пресс-службе правительства России.