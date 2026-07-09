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Миронов предложил 15-летний запрет на службу в полиции для мигрантов

Миронов предложил 15-летний запрет на службу в полиции для мигрантов

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов внёс в Госдуму поправки, которые запрещают выходцам из азиатских стран служить в полиции в течение 15 лет после получения гражданства.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Перед выборами всегда горы золотые обещают, а после обо всех обещаниях благополучно забывают.
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4 н.
Михаил Еграшин
Не в годах, а в поколениях &quot;выдержка&quot; должна быть.
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3 н.
Стас Гулинов
Забавно.... Былую Россию раздаём?(((
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2 н.