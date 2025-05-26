Лучшие ученики и учителя иркутской школы №55 получили стипендии спикера Думы Иркутска

В иркутской школе №55 состоялась ежегодная церемония «Успех года», в рамках которой лучшим ребятам из школы и учителям вручили стипендии, учрежденные председателем Думы Иркутска, депутатом по избирательному округу № 28 Евгением Стекачевым.