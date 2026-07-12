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Магия одной буквы: 10 российских звёзд, которые слегка подправили фамилию ради сцены

Магия одной буквы: 10 российских звёзд, которые слегка подправили фамилию ради сцены

В отечественном шоу-бизнесе принято выбирать громкие и броские псевдонимы, но порой для идеального звучания достаточно минимальной правки.

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