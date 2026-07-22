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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новиков, Шепелев, Малышев и еще 5 игроков подписали пробные контракты с «Динамо»

Московское «Динамо» заключило пробные контракты с рядом игроков. Соглашения, действующие до 31 августа, подписали 8 хоккеистов:  Антон Малышев ,  Никита Новиков ,  Александр Шепелев , Макар Голиков, Максим Гусев, Иван Казаковцев, Максим Калинин и Кирилл Сорокин.

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