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В Ингушетии омбудсмен просит проверить семью, бросившую младенца в Москве

В Ингушетии омбудсмен просит проверить семью, бросившую младенца в Москве

Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева обратилась к правоохранительным органам с просьбой проверить родителей, которые якобы бросили больного малыша в больнице в Москве, а собранные на его лечение деньги потратили.

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