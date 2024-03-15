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Глава МИД Молдовы: «У «Реала» и других топ-клубов линия обороны дороже, чем наши инвестиции в армию»

«Инвестиции в оборону в нашей стране за последние 30 лет были мизерные, их почти не было, поэтому сейчас повышение [на 68% за год] практически от ничего», – цитирует министра иностранных дел Молдовы Михаила Попшоя RTVI.

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