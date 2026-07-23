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Binance присоединилась к инициативе STOP THE TRAFFIK

Binance присоединилась к инициативе STOP THE TRAFFIK

Binance заключила партнерское соглашение с некоммерческой организацией STOP THE TRAFFIK для усиления своих возможностей по выявлению и расследованию криптоактивности, связанной с торговлей людьми и эксплуатацией детей.

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