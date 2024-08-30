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Свободка слова

Свободка слова

Сразу предупрежу, что сегодня я ничего особенно нового не напишу. Но вот собрать всё в одну кучу и систематизировать для наглядности – это просто надо сделать.

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Комментарии
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Борис Кокин
А вы батенька дебил, я не люблю когда государство вмешивается в мою личную жизнь, и в принудительном порядке решает за меня что мне смотреть а чего мне не смотреть, кто им вообще дал такое право.
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20 час.
Малик Гумеров
Так зачем же  тогда (ежели у человека с головой непорядок)  пускать лису в курятник , волков  в овчарню ... ?    Всех же просто передушат-зарежут !                                                                  Вон , из хохлов  за одно поколение  сделали дебилов !  Технологии растут ..... и сегодня позволяют .... , вон европейцев недочеловеками делали  2 поколения !                                                    Ютуб в числе  этих технологий-инструментов !                               В чьих руках инструмент , на того он и работает !!!
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20 час.
МГ
Малик Гумеров
Власть народа !     Руский  не есть примитивный  выдуманный  английский язык !                                                                                      Слова  имеют  смысловое содержание  , если вдуг нет - нужно смотреть на арабском (и наоборот) !                                                    Смысловые значения придуманных европейских языков  представлены или на древне руском или на древне арабском языках !                                                                                                        Греческий язык самый молодой среди всех европейских(законы лингвистики!) .                                                          Анализируй  степень  оболванивания  народов ?  Зашкаливает ...!!!
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20 час.

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