Сразу предупрежу, что сегодня я ничего особенно нового не напишу. Но вот собрать всё в одну кучу и систематизировать для наглядности – это просто надо сделать.
Свободка слова
Комментарии
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Борис Кокин
А вы батенька дебил, я не люблю когда государство вмешивается в мою личную жизнь, и в принудительном порядке решает за меня что мне смотреть а чего мне не смотреть, кто им вообще дал такое право.
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20 час.
Малик Гумеров
Так зачем же тогда (ежели у человека с головой непорядок) пускать лису в курятник , волков в овчарню ... ? Всех же просто передушат-зарежут ! Вон , из хохлов за одно поколение сделали дебилов ! Технологии растут ..... и сегодня позволяют .... , вон европейцев недочеловеками делали 2 поколения ! Ютуб в числе этих технологий-инструментов ! В чьих руках инструмент , на того он и работает !!!
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20 час.
МГ
Малик Гумеров
Власть народа ! Руский не есть примитивный выдуманный английский язык ! Слова имеют смысловое содержание , если вдуг нет - нужно смотреть на арабском (и наоборот) ! Смысловые значения придуманных европейских языков представлены или на древне руском или на древне арабском языках ! Греческий язык самый молодой среди всех европейских(законы лингвистики!) . Анализируй степень оболванивания народов ? Зашкаливает ...!!!
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20 час.
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