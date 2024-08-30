Свободка слова

Борис Кокин А вы батенька дебил, я не люблю когда государство вмешивается в мою личную жизнь, и в принудительном порядке решает за меня что мне смотреть а чего мне не смотреть, кто им вообще дал такое право.

Малик Гумеров Так зачем же тогда (ежели у человека с головой непорядок) пускать лису в курятник , волков в овчарню ... ? Всех же просто передушат-зарежут ! Вон , из хохлов за одно поколение сделали дебилов ! Технологии растут ..... и сегодня позволяют .... , вон европейцев недочеловеками делали 2 поколения ! Ютуб в числе этих технологий-инструментов ! В чьих руках инструмент , на того он и работает !!!