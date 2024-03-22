АлтГУ проведет День открытых дверей для школьников и их родителей

Абитуриентам расскажут, что предлагают институты АлтГУ, чем перспективна внеучебная деятельность и какие преимущества при поступлении может дать участие в профориентационных проектах вуза 31 марта АлтГУ проведет День открытых дверей.
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